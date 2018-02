Wieder Demos in der Innenstadt

Drumherum liegen der Stadt fünf Veranstaltungsanmeldungen vor, die im Zusammenhang mit den Gedenkmarsch um Ittner in Dresden stattfinden. Dresdner sollten sich ab den Mittagsstunden auf Verkehrseinschränkungen im Stadtzentrum einstellen.

AG 13. Februar

Die AG 13. Februar 2018 mobilisiert ab 14 Uhr auf den Postplatz zur "Kundgebung gegen Rechtsextremisten". Versammlungsleiter ist der SPD-Stadtrat Christian Avenarius. Die AG 13. Februar ruft auf, Gesicht gegen Rechtsextremismus und rechte Gewalt zu zeigen. Diese sollen das friedliche Gedenken am 13. Februar nicht stören und den Gedenktag missbrauchen.

„Hope – fight racism“ und Dresden-Nazifrei

Die beiden linken Bündnisse rufen ebenfalls dazu auf, sich den Rechtsextremen entgegenzustellen. Ab 12.30 Uhr läuft "Hope - fight racism" vom Albertplatz aus in Richtung Postplatz. Hier ist eine Gegenveranstaltung des Bündnisses Dresden-Nazifrei ab 14 Uhr angekündigt.

Weitere Kundgebunden

Bei der Stadt ist eine Kundgebung gegen den Neonazi-Aufmarsch in Höhe des Altmarktes an der Wilsdruffer Straße angezeigt. Weiterhin soll vor der Trümmerfrau verhindert werden, dass dieser symbolische Ort in Beschlag genommen wird. Auch in Prohlis ist eine Mahnwache angemeldet.