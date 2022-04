Wieder keine BRN – Absage für 2022

Holger Zastrow (FDP), Stadtbezirksbeirat in der Neustadt, zeigt Unverständnis über die Absage. "Wenn man sieht, dass große Veranstaltungen nicht stattfinden, obwohl sie wieder möglich sind und es eine enorme Sehnsucht nach diesen Events gibt, blutet einem das Herz. Es wird höchste Zeit, die Gründe für die erneute Absage genau zu untersuchen. Man muss klären, ob es an städtischen Auflagen liegt, an den Strukturen oder am fehlenden Willen der Verantwortlichen.", so Zastrow.