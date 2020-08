Wieder mehr Schüler an Sachsens Schulen

Dresden - Rund 485.600 Schüler drücken in Sachsen ab sofort wieder die Schulbank. In Vorbereitung auf das neue Schuljahr sind insgesamt 1043 neue Lehrer eingestellt worden. In Dresden gehen zudem zwei neue Schulen an den Start. So nimmt die 151. Oberschule und das Gymnasium Johannstadt seinen Betrieb auf.