Wieder mehr Sozialwohnungen in Sachsen

Ende 2021 gab es 12 083 Wohnungen mit Belegbindung, wie das Ministerium für Regionalentwicklung mitteilte. Das sind deutlich mehr Wohnungen als in den Jahren zuvor: 2017 waren es lediglich 11 623. Laut Thomas Schmidt, dem sächsischen Minister für Regionalentwicklung stünden seit 2017 in Sachsen jährlich erhebliche Summen für den Bau und die Sanierung von Sozialwohnungen in Dresden und Leipzig zur Verfügung. Mindestens so wichtig sei, dass seit 2021 auch Mittel für die Sanierung von Wohnungen mit sehr günstigen Mieten im ländlichen Raum bereitgestellt würden.

Mit der «Förderrichtlinie gebundener Mietwohnraum» wurden seit Inkrafttreten im Jahr 2017 bis Ende 2021 insgesamt 2430 Mietwohnungen mit Mietpreis- und Belegungsbindung gefördert.