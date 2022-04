Wieder Normalbetrieb in Schulen – Start der Abitur-Prüfungen

Die Corona-Verordnung für Schulen ist in den Osterferien ausgelaufen. Nach der Maskenpflicht Anfang April fällt nun auch die Testpflicht weg. Die gesunkenen Infektionszahlen erlaubten es, in den Normalbetrieb zurückzukehren, hatte Bildungsminister Christian Piwarz erklärt. Einige Einrichtungen bieten aber eine freiwillige Testung an. Für rund 11.200 Schülerinnen und Schüler stehen ab dieser Woche zudem die Abiturprüfungen an. Der Landeselternrat blickt mit Sorgen auf die anstehenden Prüfungen. Die Einschätzung des Ministers, dass es keine Defizite gäbe, teile man nicht, sagte der stellvertretende Vorsitzende André Jaroslawski. Niemand wisse, wie groß die Lernlücken durch die Pandemie sind, weil es niemand erhoben habe. (dpa)