Wiedersehen auf Augenhöhe: DHfK trifft auf Göppingen

Beim letzten Aufeinandertreffen beider Teams in Leipzig durften damals 999 Fans in die heimische Halle. Aktuell sind 5000 Zuschauer zugelassen. Das bedeutet vor allem für die Spieler nochmal eine zusätzliche Stärkung. Die Partie gegen die Rhein-Neckar-Löwen am vergangenen Samstag musste kurzfristig coronabedingt verlegt werden. Mehrere Spieler der gegnerischen Mannschaft wurden trotz Impfung positiv auf das Coronavirus getestet. Das bedeutet auch für die Leipziger eine längere Spielpause.