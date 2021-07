WieLi-Bahn rollt wieder auf den Schwarzberg

Klingenthal- Die Erlebnisbahn an der Sparkasse Vogtland Arena wartet wieder auf Gäste. Die WieLi-Bahn an der Klingenthaler Großschanze war in den letzten Monaten geschlossen. Die ungünstige Witterung hatte den Umbau verzögertet.

Für den Bau an den neuen Windsegeln musste ein Teil der Strecke demontiert werden, auf denen die Wägen fahren. Die Pause nutzen die Mitarbeiter, um die Bahn zu warten. Die Bauarbeiten an der Sparkasse Vogtland Arena sind damit jedoch noch nicht abgeschlossen. Zwei von sechs Fundamenten für die Windsegel sind gesetzt. Die restlichen folgen in den kommenden Wochen. Das Bauvorhaben schreitet somit wie geplant voran.