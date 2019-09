Wiener Platz soll umgebaut werden

Dresden - Direkt an den Dresdner Hauptbahnhof schließt sich der Wiener Platz an. Der viel frequentierte Ort - sowohl durch Einheimische als auch viele Reisende - ist in den letzten Jahren zunehmend unsicherer geworden. Um gegen legale, sowie illegale Drogen anzukämpfen, hat die Stadt bereits Streetworker und vermehrt Polizei eingesetzt. Im nächsten Schritt soll der Wiener Platz umgestaltet werden.