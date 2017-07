Wild Kitchen: Mit diesen Grill-Ideen wird der Sommer zum Genuss

WILD KITCHEN BY MORITZ

In der neuen Folge sind Küchenchef Roger Alliger und Henry Seikrit auf dem Weingut "Rothes Gut Meißen" von Tim Strasser. Dort testen sie Zutaten für das Menü zum Jubiläum "10 Jahre Hotel Suitess" am 12. August auf einem F4-Grill aus. Außerdem werden zum Menü von Sommelière Annekatrin Rades passende Weine präsentiert. Die Zubereitung der kulinarischen Leckereien seht ihr im Videoclip: