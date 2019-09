Wilde Verfolgungsjagd durch die halbe Stadt: Polizei schnappt Diebe

Der Fahrer, ein 30-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz und ohne gültige Fahrerlaubnis, stand unter Alkohol und hatte 0,42 Promille. Die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen standen zur Fahndung und stammten aus einem Diebstahl aus der Südvorstadt Ende August. Der Beifahrer war ein 29-Jähriger aus Colditz. Im Fahrzeug befanden sich Einbruchswerkzeuge, ein verschlossener Tresor, Frischfleisch, ein Bistroaufsteller, ein Kaffeeautomat sowie ein Führerschein und eine dauerhafte Aufenthaltskarte. Wie die Polizei später herausfand, stammten die beiden Dokumente aus einem Wohnungseinbruch in der Nähe von Colditz. Der Automat war erst vergangene Nacht bei einem Einbruch in ein Restaurant im Zentrum-Nordwest entwendet worden. Der zuständige Richter am Amtsgericht setzte den Haftantrag in Vollzug. Die beiden Tatverdächtigen sitzen nun in der JVA. Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft dauern an.