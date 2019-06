Letzte Rettung für viele Vögel

Da die Jungvögel von ihren Eltern nicht versorgt wurden, kamen sie in die Wildvogelauffangstation nach Dresden Kaditz. Dort kümmern sich die Mitarbeiter liebevoll, um die kleinen Vögel. In den letzten beiden Jahren wurden in Dresden über 2000 Wildvögel eingeliefert. Vor allem im Sommer ist die Wildvogelauffangstation ausgelastet mit Sing- und Greifvögeln. So finden hier häufig Amseln Stare, Falken und Mauersegler ihren Platz, aber auch Eulen und Gänse werden versorgt. Die fürsorglichen Tierliebhaber kümmern sich in ihrer Notfallaufnahme um die Vögel, um sie später wieder auszuwildern zu können.