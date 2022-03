Wildvogelgeflügelpest breitet sich weiter in Dresden aus

Die gefährliche Wildvogelgeflügelpest breitet sich noch immer in der Landeshauptstadt aus. Seit dem 3. Februar diesen Jahres ist sie bei sechs verendeten Wildgänsen, zwei Schwänen und einem Mäusebussard in der Landeshauptstadt festgestellt worden. Fast alle Fundorte der toten Vögel lagen in unmittelbarer Nähe zur Elbe. Zwei weitere Verdachtsfälle werden aktuell vom Friedrich Loeffler-Institut überprüft. Auch im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge wurden Geflügelpestausbrüche bei drei toten Wildgänsen in Elbnähe bestätigt.