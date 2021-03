Was ist FAHRGAST FERNSEHEN?

Seit Januar 2017 produziert und vermarktet DRESDEN FERNSEHEN das Programm auf mehr als 400 Bildschirmen in den Dresdner Straßenbahnen. Die 231.000 Fahrgäste täglich können sich auf aktuelle Nachrichten, Veranstaltungstipps und Mitmachaktionen freuen. Verantwortlich für das FAHRGAST FERNSEHEN in Dresden ist seit 2017 die Fernsehen in Dresden GmbH.

Damit werden in Sachsen alle Monitore in den Straßenbahnen durch die SACHSEN FERNSEHEN-Gruppe bespielt. Das Team von LEIPZIG FERNSEHEN produziert bereits seit Juli 2016 das FAHRGAST FERNSEHEN für die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB GmbH). Das täglich neu zusammengestellte Programm besteht aus regionalen Nachrichten, Infotainment, Fahrgastinformationen sowie Veranstaltungshinweisen und Werbung.