Windkraftausbau kommt nicht in die Gänge

Sachsen- Im ersten Quartal wurden in Sachsen lediglich zwei, in Thüringen acht und in Sachsen-Anhalt neun neue Anlagen genehmigt, wie der Bundesverband Windenergie am Freitag mitteilte. Im vergangenen Jahr waren es zum gleichen Zeitpunkt in Sachsen mit vier, in Sachsen-Anhalt mit 16 und in Thüringen mit 19 doppelt so viele gewesen. Zudem veränderte sich die Zahl der Windräder, die neu an Land in Betrieb gingen, den Angaben zufolge kaum. In Sachsen gingen zwei Anlagen mit einer Leistung von 7,2 Megawatt ans Netz, in Thüringen waren es vier mit einer Leistung von 16,8 Megawatt.