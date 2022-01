Winterferienpass mit Fahrkarte und Ferienprogramm

Ab dem 31. Januar können Schülerinnen und Schüler einen Winterferienpass erwerben. Dieser enthält eine Ferienfahrkarte für Bus und Bahn der LVB sowie des MDV in der Tarifzone 110. Außerdem soll es laut Stadt eine Vielzahl an Angeboten mit verschiedenen Vereinen, Verbänden, Institutionen und Unternehmen geben. Dazu zählt unter anderem der Zoo und die Schwimmbäder der Stadt. Ob die einzelnen Veranstaltungen umgesetzt werden können, hinge von der jeweils gültigen Corona-Schutzverordnung ab. An den gewohnten Verkaufsstellen kann der Ferienpass für 5 Euro gekauft werden.