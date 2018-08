Winzern über die Schulter schauen

Radebeul - Am 25. und 26. August lädt Schloss Wackerbarth zu einem Ausflug in die Welt des sächsischen Weines ein. Bei den 19. Tagen des offenen Weingutes in Sachsen bietet Europas erstes Erlebnisweingut einen umfangreichen Blick hinter seine Kulissen – sowohl in den Weinbergen als auch in der modernen Wein- und Sektmanufaktur.