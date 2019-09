Wir besuchen Elvis – Unser Patenschwein!

Als Tierpate hat man übrigens keinerlei Pflichten, wie Michael Weichert erklärt: "Wir freuen uns, wenn die Tierpaten auch Mitglied in unserem Verein werden. Denn das ist mit einer Jahreskarte gekoppelt. Da kann man jederzeit in den Zoo gehen und zum Beispiel auch mal nur zum frühstücken oder Geburtstag feiern herkommen - oder eben beim Patentier vorbeischauen. Wir laden jedes Jahr auch zum Patentag, an dem es besondere Tierführungen sowie ein Rahmenprogramm gibt." Die Paten für die Leipziger Tiere sind übrigens weltweit verteilt: Die meisten kommen zwar aus dem Großraum Leipzig, aber auch aus der Schweiz, den USA, England oder Holland stammen Tierpatenschaften. Leipzig international - Das geht also auch tierisch.