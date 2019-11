Wir erklären die Funktionsprobe am Palmengartenwehr

Das historische Palmengartenwehr wurde 1915 in Betrieb genommen. Die Architekten beschlossen damals das Elsterbecken - was ursprünglich eine Wiese war - für den Hochwasserabfluss freizugeben. Um das Wasser aber an dieser Wiese, die nur für den Hochwasserfall geflutet werden sollte, vorbeizuleiten, musste eben ein Wehr gebaut werden. Das ist das heutige denkmalgeschützte Palmengartenwehr, was mit dem angrenzenden Palmengarten eine Einheit bildet. Warum dessen Funktionsprobe genau jetzt durchgeführt wird, erklärt der Flussmeister Martin Etzold.