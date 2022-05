Wir erklären Ihnen den Unterschied: ADSL, SDSL und VDSL

DSL ist die Abkürzung für „Digital Subscriber Line“ und bedeutet übersetzt so viel wie „Digitale Teilnehmeranschlussleitung“. DSL ist der Überbegriff für alle DSL-Übertragungsformen, unter anderem auch ADSL, SDSL und VDSL. Diese sind die am häufigsten verwendeten Optionen. Sie unterscheiden sich vor allem hinsichtlich ihrer Geschwindigkeit und Einsatzbereiche. Die Übertragungstechnik ermöglicht es, unter der Verwendung der alten Kupferkabel hohe Geschwindigkeiten für die Übertragung von Daten zu erreichen. Grundsätzlich gilt es darauf zu achten, welche Upload- und Downloadgeschwindigkeiten die Anbieter tatsächlich erreichen. Denn häufig ist von „bis zu“ oder „maximal“ die Rede. Diese beworbenen Geschwindigkeiten werden in der Realität aber nur in den seltensten Fällen erreicht. In der Praxis liegt der tatsächliche Wert häufig bei der Hälfte. Der Wert kann zudem geringer sein, wenn Sie weiter von einer DSL-Verteilerstation entfernt wohnen.