Dresden – Die ersten Sonnenstrahlen des Frühlings verwöhnen uns und die ersten Frühblüher kommen aus der Erde. Das Wetter macht heute also schon mal gute Laune und das wollten wir noch etwas steigern. Ab heute ist Redakteurin Lisa Stark jeden Tag an verschiedenen Orten in Dresden unterwegs. Im Gepäck hat sie eine blumig-süße Überraschung. Heute meldet sie sich aus der Dresdner Altstadt.