Wir stellen Ihnen die OB-Kandidaten Plauens vor

Zur Wahl stellt sich Silvia Queck-Hänel. Die parteiunabhängige Kandidatin ist 32 Jahre alt und im Vogtland aufgewachsen. Sie ist verheiratet und lebt derzeit in Chemnitz. Ihre Ausbildung absolvierte sie im Plauener Rathaus und arbeitet dort zuletzt als Fachgebietsleiterin Allgemeine Ordnungsangelegenheiten. In den Rathäusern von Görlitz und Glauchau sammelte sie weiter Verwaltungserfahrung. In der Zweibar am Altmarkt, einem Objekt der Gastrofabrik, steht sie uns Rede und Antwort.