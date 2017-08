Wir ziehen um

Chemnitz – Ab der kommenden Woche sind wir nicht mehr an unserem bisherigen Standort im Medienhaus an der Carolastraße zu finden. Denn wir ziehen direkt in Chemnitzer Innenstadt auf die Brückenstraße 15.

Am gewohnten Programm wird sich in den nächsten Tagen aber nichts ändern.

Allerdings wird CHEMNITZ FERNSEHEN am Freitag telefonisch nicht erreichbar sein.

Ab Montag, dem 22. August zieht dann auch unser Programm um. Zukünftig sind wir auf Kanal 30 zu finden. Dafür müssen Sie bitte einen Sendersuchlauf starten.