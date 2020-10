Wird das Erzgebirge zum Corona-Risikogebiet?

Erzgebirgskreis- Die Corona-Infektionszahlen sind im Erzgebirge am Wochenende erneut erheblich angestiegen.

Am Montag teilte der Landrat des Erzgebirgskreises Frank Vogel (CDU) mit, dass die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz in der Region am Wochenende auf 67 Fälle pro 100.000 Einwohner gestiegen sei. Laut RKI (Robert-Koch-Institut) wird ab 50 Fällen von einem innerdeutschen Risikogebiet gesprochen, hat dies aber für den Erzgebirgskreis bisher aber nicht erklärt.

Laut Landrat gebe es im Erzgebirge keinen einzelnen lokalen Hotspot oder gar eine extrem betroffene Berufsgruppe. Im oberen Erzgebirge seien die Zahlen etwas höher als in der restlichen Region. Dort waren zuletzt mehrere Schulen und eine Pflegeeinrichtung betroffen. „Es gibt auch nicht genau die Ursache für den Ausbruch, sondern wir verzeichnen eine breite Streuung“, so Vogel in einer Video-Pressekonferenz.

Seit Beginn der Pandemie sind 1.127 Menschen im Erzgebirge verzeichnet, die das Virus nachweislich in sich trugen.