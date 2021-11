Wird der Christmas Garden jetzt abgesagt?

Funkelnde Lichter rund um das Schloss und den Park in Pillnitz. So will sich der Christmas Garden ab kommenden Donnerstag den Dresdnernerinnen und Dresdnern präsentieren. Auf Nachfrage von SACHSEN FERNSEHEN beim Veranstalter sieht der keine Gefahr für das Event. Der Christmas Garden sei kein Weihnachtsmarkt. Weiterhin habe man in Pillnitz ein genehmigtes Hygienekonzept, bestehend aus Einlasskontrollen und Kontaktnachverfolgung. Außerdem sei die Slotkapazität nochmal von 6000 auf 3000 Menschen, die sich gleichzeitig auf dem Areal aufhalten dürfen, reduziert worden. Dem Besuch in Pillnitz steht also ab Donnerstag nichts mehr im Wege und damit die Besucher gut zum Veranstaltungsort kommen, haben die Dresdner Verkehrsbetriebe ihre Fahrten angepasst. Mehr dazu im Video.