Wird Dirk Hilbert als Kandidat für die OB-Wahl zugelassen?

Die Wahlvorschläge zur Oberbürgermeisterwahl 2022 wurden am 11. April veröffentlicht. Gegen den Wahlvorschlag Dirk Hilbert der Wählervereinigung Bürger für Dresden e.V. wurden sieben Beschwerden eingelegt, wie die Landesdirektion mitteilte. Die Landesdirektion Sachsen habe die Prüfung der Beschwerden abgeschlossen. In einer Pressekonferenz am 28. April werden das Prüfergebnis und die rechtlichen Hinweise bekanntgegeben.