Wird in Dresden bald wild gepinkelt?

Das Toilettennetz der Landeshauptstadt hat große Lücken. Der Bedarf für öffentliche Toiletten am Wasaplatz sei zum Beispiel seit Jahren bekannt, so Mario Schmidt, Sprecher der CDU-Fraktion für Stadtentwicklung und Bau. Zum Jahresende fallen mit dem Auslaufen der Stadtwerbeverträge 18 weitere Standorte weg. Dementsprechend sei akuter Handlungsbedarf gegeben, so Schmidt. Niemand wolle, dass menschliche Bedürfnisse in Parks und Grünanlagen getätigt werden. Deshalb fordert Schmidt von der Verwaltung, dass Bestands- und Bedarfsanalyse durchgeführt werden. Daraus sei bis zum Jahresende ein Konzept zu erarbeiten, wie die Bedarfslücken geschlossen werden können.