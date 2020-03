Coronavirus – Aktuelle Situation und Wirtschaftliche Auswirkungen

Im Anschluss an Petra Köpping erhielt Hartmut Mangold, Staatssekretär im Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr das Wort. Er sagt, zum gegenwärtigen Zeitpunkt habe man noch keine signifikanten Auswirkungen auf die Wirtschaft im Freistaat. Unternehmen in Sachsen, die mit chinesischen Firmen arbeiten, also Produkte liefern oder Teile für die Produktion beziehen, hätten Zwischenlager, die aktuell als Puffer dienen. Jedoch würde bis Mitte und Ende März deutlich werden, dass die teilweise stillgelegte Produktion in einigen chinesischen Gebieten eine Auswirkung auf alle europäischen und sächsischen Partner hat, so Mangold.

Es wäre doppelt spürbar, da kaum Geräte in Deutschland produziert werden, die ohne Teile aus China auskommen. Zudem seien China und Italien zwei starke Absatzmärkte. Aber schon jetzt merken Dienstleister die finanziellen Ausfälle, zum Beispiel durch die Absage der Leipziger Buchmesse, die Caterern, Bäckereien etc. zusetzt, sowie Busunternehmen, die alle Italienreisen absagen. Es wird sich in der Gesamtheit erst im Laufe von März und April herausstellen, wie stark die Auswirkungen sind. Teilweise würden Produktionen in China schon wieder hochfahren, so der Staatssekretär, darum könne man nicht wissen, ob es sich um eine ökonomische Woge oder eine Welle handle.

Es wurden schon Möglichkeiten im Koalitionsausschuss in Berlin beschlossen, um wirtschaftlichen Engpässen entgegenzuwirken. Es gäbe nun eine Erleichterung für die Inanspruchnahme von Kurzarbeitergeld. Die Quote der betroffenen Belegung, die ein Unternehmen haben muss, wurde von 33% auf 10% heruntergesetzt. Der Zeitraum wurde von 12 auf 24 Monate erhöht und gelte nun auch für Leiharbeiter.

Es gäbe auch jetzt schon finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten für Unternehmen, die zukünftig in betriebswirtschaftliche Schwierigkeiten geraten. Die Sächsische Aufbaubank könne kurzfristige Direktdarlehen geben, wenn die Hausbank kein Darlehen genehmigt. Die KFW Bankengruppe kann zinsgünstige Betriebsmitteldarlehen geben, für die das Wirtschaftsministerium Bürgschaftserklärungen bis zu 80% ausstellen kann. Damit werde die Hausbank entlastet und das Unternehmen wieder liquider, so Hartmut Mangold.

Weiterhin gäbe es ein Infektionsschutzgesetz, welches einsetzt, sobald jemand wegen einer Quarantäne nicht der regulären Arbeit nachgehen kann. Arbeitnehmer hätten dabei einen Anspruch auf Fortzahlung des Nettogehalts. Der Arbeitgeber kann jedoch in den ersten sechs Wochen einen Ausgleich bei der Landesdirektion beantragen. Betroffene selbstständige können diesen Ausgleich unmittelbar beantragen, so der Staatssekretär.

Ein weiterer Punkt sei, dass der Bund 'Exportgarantien' auch in die Regionen, die stärker vom Coronavirus betroffen sind, anbietet. Dies könne sich aber bei einer Verschärfung der ökonomischen Krise ändern.

Unternehmen, die Hilfe benötigen oder Fragen zu Krediten und wirtschaftlichen Engpässen haben, können sich bei einer eingerichteten Hotline der SAB, der Sächsischen Aufbaubank melden. Das Beratungszentrum Konsolidierung ist erreichbar unter: 0351 4910-3911, bzw. unter 0351 4910-3914.