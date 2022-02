Wirtschaftsexperte sieht keine Zukunft für Warenhäuser

Sachsen- Die Innenstadtbelebung ist in Sachsen immer wieder ein Thema. Auch in Chemnitz kocht es gerade wieder hoch. Wurde die Schließung von Galeria Kaufhof im JAHRE 2020 zumindest in Chemnitz noch abgewendet, ist der Fortbestand der Kette in aktueller Form noch alles andere als sicher.

Und auch in Chemnitz ist die Zukunft des Warenhauses im Herzen der Stadt offenbar noch nicht in trockenen Tüchern. Bürgermeister Sven Schulze zeigt sich zwar vorsichtig optimistisch. Eine Garantie sieht allerdings anders aus.