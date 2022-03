Wissenschaftsminister hilft Ukraine-Flüchtlingen

Mit vier Reisebussen sei er zusammen mit der privat organisierten Hilfsgruppe am Freitag an die polnisch-ukrainische Grenze gefahren, sagte Gemkow der «Freien Presse». An verschiedenen Grenzübergängen hätten sie etwa 200 Geflüchtete aufgenommen. Die ersten seien mittlerweile in Sachsen auf Privatunterkünfte verteilt worden. Die zentrale Anlaufstelle für ukrainische Flüchtlinge in Sachsen ist bereits ausgelastet. Darum sollen so schnell wie möglich weitere Kapazitäten geschaffen werden, sagte die Präsidentin der Landesdirektion Sachsen, Regina Kraushaar, am Dienstag bei einem Besuch der Einrichtung in Leipzig.