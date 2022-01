Wissenschaftsministerium startet Strategieprozess

Sachsen- Das Sächsische Wissenschaftsministerium hat jetzt einen Strategieprozess mit dem Titel „Weißbuch für die Forschung in öffentlichen Wissenschaftseinrichtungen gestartet.

Dabei sollen Stärken und Schwächen der Wissenschaftslandschaft in Sachsen analysiert und herausgestellt werden. Forscher, Institute, Hochschulen und Netzwerke werden in diesen Prozess intensiv eingebunden und bringen ihre Erfahrungen ein. Mit Hilfe der gewonnenen Erkenntnisse sollen Leitlinien für künftige politische Handlungsfelder des Freistaats im Bereich der Forschung erarbeitet werden. Am Ende des Weißbuchprozesses sollen Empfehlungen stehen, die eine flexible Ausrichtung der Forschungspolitik ermöglichen.