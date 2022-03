Woche der Ausbildung für Chemnitzer Jugendliche

Chemnitz- Vom 14. bis 18. März machen sich zum wiederholten Male Arbeitsagenturen und Jobcenter mit ihren regionalen Partnern für die duale Ausbildung stark, auch Chemnitz nimmt daran teil. So führt die Jugendberufsagentur Chemnitz am 15. März ab 16:30 Uhr ein virtuelles Bewerbungsseminar für Jugendliche durch. Die Berufsberater geben Tipps, wie die Bewerbung Unternehmen begeistert und auf was zu achten ist. Eine Anmeldung ist erforderlich. Für alle Fragen zum Thema Berufswahl, zu freien Ausbildungsplätzen, zu Bewerbungsunterlagen oder zum Vorstellungsgespräch, können Jugendliche und ihre Eltern außerdem ohne Termin Kontakt zu den Experten aufnehmen. Unternehmen stehen die Ausbildungsstellenvermittler des Arbeitgeber-Services zur Seite. Sie nehmen freie Ausbildungsplätze auf und unterstützen Betriebe bei der Suche nach dem passenden Azubi.