Woche der Brüderlichkeit 2020 findet in Dresden statt

Dresden - Am 8. März 2020 findet in Dresden die zentrale Eröffnungsveranstaltung der Woche der Brüderlichkeit mit der Verleihung der Buber-Rosenzweig-Medaille an Bundeskanzlerin Angela Merkel statt. Sie ist Teil eines umfangreichen Jahresprogramms, das von der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Dresden e. V. gemeinsam mit vielen anderen Akteuren gestaltet wird.