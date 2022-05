Wochenendausblick -Grillwetter in Sachsen angesagt

Die Sachsen können sich an den kommenden Tagen auf frühlingshaftes Wetter freuen, das zu Freizeitaktivitäten im Freien einlädt. Am Freitag werden Temperaturen von 18 bis 21 Grad erwartet, so der Deutsche Wetterdienst. Am Samstag können die Temperaturen sogar noch etwas wärmer werden und auf 22 Grad ansteigen. Im Tiefland und in den Bergen müsse man jedoch mit geringeren Temperaturen rechnen. Die Regenwahrscheinlichkeit sei nur lokal gegeben. Jens Oehmichen vom Deutschen Wetterdienst empfiehlt, am späten Nachmittag den Himmel zu beobachten. (mit dpa)