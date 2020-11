Wochenendwetter für Chemnitz am 28. und 29. November

Chemnitz- Am Wochenende ist der Himmel über Chemnitz bewölkt. Am Samstag erreichen die Temperaturen bei ganztägiger Bewölkung zwischen 0 und 5 Grad. Am Sonntag ist es dann locker bewölkt, so dass die Sonne auch ab und an zwischen den Wolken hindurchblitzen kann. Die Temperaturen erreichen dabei zwischen minus 2 und plus 2 Grad.

In der Nacht zu Monat bildet sich örtlich Nebel.

Die neue Woche startet dann mit einem Mix aus Sonne und Wolken. Das Thermometer zeigt weiterhin Werte um den Gefrierpunkt.