Chemnitz- Ein wechselhaftes Wochenende erwartet die Chemnitzer.

Mit einem wolkigem Himmel starten wir in den Samstagmorgen. Später zieht es sich dann stellenweise auf, so dass auch ab und an die Sonne zum Vorschein kommt. Bei 0 bis 4 Grad bliebt es aber frostig.

Der Sonntag macht seinem Namen leider keine Ehre. Es bleibt den ganzen Tag über wolkenverhangen, die Temperaturen bewegen sich dabei zwischen 4 und 7 Grad.