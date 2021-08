Wochenmarkt in Lindenau ab 1. September

Ab dem ersten September kehrt der Wochenmarkt in Lindenau wieder an seinen Stammplatz zurück. Seit rund fünf Monaten wird der Lindenauer Markt umgestaltet und wurde seither auf den Cottaweg verlegt. Durch die nun breiteren Wege und den Rückbau von Fahrbahnverbindungen sei der Markt für Fußgänger nun noch sicherer geworden. Auch der Wochenmarkt selbst wird künftig mehr Platz haben, da die bisherigen Bepflanzungen und Bänke neu angeordnet und die Hochbeete auf der Marktinnenfläche zurückgebaut wurden. Zudem wurde eine öffentliche Toilettenanlage errichtet. Die neue Umgestaltung des Lindenauer Marktes ist nur eine von mehreren Baumaßnahmen, die aktuell in Lindenau und Umland von der Stadt Leipzig und den Unternehmen der Leipziger Gruppe umgesetzt werden. Während des ersten Wochenmarktes auf dem neuen Platz werden Vertreter der Bauherren mit ihren eigenen Ständen die Besucher über die weiteren Arbeiten im Viertel informieren.