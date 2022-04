Wöller: Bund muss in Zivilschutz investieren

Sachsen- Innenminister Roland Wöller hat von der Bundesregierung deutliche Investitionen in den Zivilschutz gefordert.

«In einer vernetzten Sicherheit gehören militärische und zivile Verteidigung zusammen», sagte Wöller am Freitag im Bundesrat bei einer Debatte über das «Sondervermögen Bundeswehr». «Wir brauchen entschieden mehr Investitionen in den Zivilschutz: in nationale Reserven, Trinkwassersicherstellung, Sirenen, Warnmittel, Schutz vor chemischen, biologischen, radiologischen und nuklearen Gefahren.