Wöller: „Kein Versagen der Polizei“ bei „Querdenker“-Demo

Als eine "Gefährdung für uns alle" hat Sachsen Ministerpräsident die "Querdenker"-Demonstration von Samstag in Leipzig bezeichnet. Wohl der überwiegende Teil der Menschen in Deutschland habe im Hinblick auf die Gefahren durch das Coronavirus kein Verständnis für diese Art der Demonstration, so der Ministerpräsident. "Wir wollen die Geschehnisse aufarbeiten und diskutieren. Denn es ist nicht nur eine Gefährdung derjenigen, die dort waren, sondern von uns allen."

Schärfung der Corona-Schutzverordnung möglich