Dresden - Der Kinderbonus, der als Unterstützung für Familien mit Kindern während der Corona-Krise dient, wird ab sofort ausgezahlt. Eine Beantragung ist nicht erforderlich, die Zahlung erfolgt automatisch, sofern für mindestens einen Kalendermonat im Jahr 2020 Anspruch auf Kindergeld bestanden hat. Pro Kind gibt es 300 Euro. Was stellen die Eltern in Sachsen genau damit an? Wir haben uns auf der Straße umgehört.