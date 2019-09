Wohnen im Alter – Was ist zu beachten?

Chemnitz- Am Dienstag bietet die Verbraucherzentrale Chemnitz eine Infoveranstaltung zum Thema „Wohnen im Alter“ an.

So lange wie möglich selbstbestimmt wohnen, am besten in den eigenen vier Wänden- ein Wunsch, der von vielen geteilt wird. Doch oft werden bereits die kleinen Dinge des Alltags mühsam. Bei der Auswahl der richtigen Wohnform stellen sich viele Fragen. Welche gibt es und welche ist für mich die richtige? Worauf muss ich beim Abschluss von Verträgen insbesondere mit Pflegeheimen achten, wie lassen sich solche Verträge beenden und was passiert, wenn es zu einer Preiserhöhung kommt? Diesen Fragen wird auf den Grund gegangen.

Alle Interessierten sind eingeladen am Dienstag um 16.30 Uhr in die Verbraucherzentrale, Zschopauer Str. 104 zu kommen. Die Teilnahmegebühr beträgt 5€ pro Person. Es wird um eine vorherige Anmeldung über das sachsenweite Termintelefon unter 0341-6962929, über die Verbraucherzentrale in Chemnitz unter 0371-431500, oder per mail unter chemnitz@vzs.de gebeten.