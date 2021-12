Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus – Dresden Übigau

Am Dienstagvormittag hat es in einem Mehrfamilienhaus in Dresden gebrannt. Gegen 8.40 Uhr brach das Feuer in einer der Wohnungen in der Klingerstraße in Übigau aus. Als die Feuerwehr vor Ort ankam, drang schwarzer Rauch aus einem Fenster im zweiten Obergeschoss des Hauses.

Die Einsatzkräfte konnten den Brand löschen, der sich offenbar auf ein Zimmer beschränkte. Dabei gingen sie mit einem Stahlrohr und unter Atemschutz in die Wohnung. Durch geöffnete und angekippte Fenster drang der Rauch auch in andere Wohnungen des Hauses, wie die Feuerwehr berichtet. Drei Personen wurden vom Rettungsdienst betreut, da sie mit dem Rauch in Kontakt gekommen sind. Sie konnten gesund entlassen werden.