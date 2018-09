Wohnungseinbrüche im Stadtgebiet

Chemnitz- In Helbersdorf und im Ortsteil Kappel sind am Montag mehrere Wohnungen von Einbrechern heimgesucht worden.

In der Paul-Bertz-Straße hebelten Unbekannte, zwischen 7 Uhr und 18.30 Uhr, die Balkontür einer Wohnung auf und suchten anschließend in den Räumen nach Brauchbarem. Nach bisherigem Erkenntnisstand nahmen die Einbrecher Schmuck im Wert von ca. 200 Euro mit.

Auch in der Wenzel-Verner-Straße stellte der Mieter einer Wohnung am Montag fest, dass versucht worden war, seine Wohnungstür aufzubrechen. Zwischen 5.30 Uhr und 19 Uhr wurde am selben Tag die Balkontür einer Wohnung in der Straße Usti nad Labem aufgebrochen. Entwendet wurde in dem Fall offenbar nichts.

Zum Gesamtsachschaden liegen noch keine Angaben vor.

Quelle: Polizei Chemnitz