Chemnitz – Unbekannte Täter sind am Montag Mittag in zwei Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus in der Wartburgstraße eingebrochen.

© Sachsen Fernsehen

Um in die Innenräume zu gelangen wurden die Wohnungstüren aufgebrochen. Anschließend durchsuchten die Täter die Räume und nahmen aus einer Wohnung einen Laptop, zwei Ladekabel und eine Sporttasche mit.

Der Stehlschaden beläuft sich auf über 1.000 Euro. Der Sachschaden durch die aufgebrochenen Türen konnte noch nicht benannt werden.