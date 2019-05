Wohnungsgenossenschaften sehen Wohnungsmarkt in Leipzig im Gleichgewicht

Somit sei die Angst vor Wohnungsknappheit in Leipzig nicht angebracht, so die Leipziger Wohnungsgenossenschaften bei einer Pressekonferenz am Mittwoch.

Jörg Keim von der WBG Kontakt sieht zwischen den eigenen Zahlen und den Zahlen zum Leerstand der Stadtverwaltung eine erhebliche Differenz.

Im Vergleich zu anderen sächsischen Großstädten findet man in Leipzig am noch günstigsten eine Wohnung, wenn man in einer Wohnungsgenossenschaft ist.

In der Messestadt liegt der Durchschnittspreis bei 5.03€ pro Quadratmeter. Im Vergleich dazu kostet der Quadratmeter in