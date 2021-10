Wohnungspreisspirale in Sachsen dreht sich unaufhaltbar weiter

Wo liegt der Grund für die weiterhin steigenden Immobilienpreise in Sachsen?

Blickt man auf die Immobilienpreise in Sachsen, gehen die Kosten für Wohnungen oder Häuser in Städten steil nach oben. Neben dem Anstieg von mehr als 100 Prozent in fünf Jahren für Immobilien in Leipzig mussten Käufer seit 2017 mit um 50 Prozent höheren Preisen rechnen. Eine Übersicht der Wohnungspreise in Dresden zeigt, dass der Trend sich seit der Corona-Krise noch verschärfte. Damit unterscheidet sich die Entwicklung in der zweitgrößten Stadt Sachsens nicht von anderen deutschen Großstädten, bei denen die Preisspirale für Wohnungen ebenfalls weiter steigt.

Die Gründe dafür hängen sowohl mit einer ungebrochenen Nachfrage als auch einem begrenzten Angebot zusammen. So ermöglichte die Rallye am Aktienmarkt und das Weiterarbeiten im Homeoffice vor allem Gutverdienern, sogar mit Gewinnen durch die Corona-Krise zu kommen. Bei weiterhin niedrigen Zinsen und hoher Inflation gelten die eigenen vier Wände für viele Menschen auch als Wertanlage, mit der man den steigenden Mieten entkommen will. Gleichzeitig wächst das Angebot selbst mit einem Höchststand an genehmigten Wohnungen in den größeren sächsischen Städten zu langsam, um die Nachfrage zu befriedigen. Neubauten müssen mit steigenden Baukosten und langen Genehmigungsverfahren kämpfen, wodurch die wenigen verfügbaren Immobilien immer teurer werden und dennoch für gutverdienende Käufer, die das Stadtleben bevorzugen, bezahlbar sind. Auf der Strecke bleiben jedoch Durchschnitts- oder Geringverdiener, für die eine Finanzierung der Stadtwohnung unmöglich wird.