Wolfspaar südlich von Leipzig entdeckt

Südlich von Leipzig hat sich ein Wolfspaar angesiedelt. Die Tiere sind auf Aufnahmen einer Wildkamera im Colditzer Forst bei Frohburg (Landkreis Leipzig) zu sehen, wie das Sächsische Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) am Donnerstag mitteilte. Genetikproben von getöteten Schafen in Kohren-Salis bei Frohburg hätten ebenfalls belegt, dass dort ein Wolfspaar unterwegs war.Woher die beiden Tiere stammen, ist den Angaben zufolge noch unklar. Sie konnten keiner bisher bekannten Verpaarung in Deutschland oder Nachbarländern zugeordnet werden. Da aktuell die Paarungszeit der Wölfe sei, könne es im Frühjahr Welpen geben. Die Fachstelle Wolf rief Tierhalter in der Region dazu auf, Schutzmaßnahmen zu überprüfen. Sachsen übernimmt demnach die Kosten für den Schutz von Schafen, Ziegen, Gehege- und Dammwild. (dpa)