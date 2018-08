Workshop für Tierbeschäftigung

Chemnitz- Der Tierpark bietet in der letzten Ferienwoche am Dienstag, dem 7. August, und am Donnerstag, dem 9. August, jeweils ab 10 Uhr einen Workshop im Tierpark zum Thema „Tierbeschäftigung“ an.

In den jeweils vier Stunden gibt es viel Wissenswertes für die Kinder zu erfahren und gleichzeitig wird für Abwechslung in den Tiergehegen gesorgt. Die Kinder können unter fachlicher Anleitung kreativ sein und basteln.

Die fertigen Arbeiten werden im Anschluss gleich ausprobiert und von den Tieren begutachtet. (es findet dabei kein direkter Tierkontakt statt). Die teilnehmenden Kinder sollten mindestens zehn Jahre alt sein.

Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl (max. 10 Personen) wird um eine vorherige Anmeldung gebeten unter tierpark@stadt-chemnitz.de oder telefonisch unter (0371) 85 00 28. Die Teilnahme kostet pro Teilnehmer 10 Euro, inklusive Eintritt.