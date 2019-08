Workshop Gemüse Fermentieren

In der Veranstaltungsreihe Zusammen Wachsen – Growing Together erfährt man nicht nur Garten-Neuigkeiten aus erster Hand, sondern auch Überraschendes über Blüten, Früchte, Blätter und Wurzeln. In verschiedenen Workshops und Filmen sowie bei gemeinsamen Essen und Gesprächen kommen Interessierte mit erfahrenen Gärtner*innen zusammen und können am Ende des Abends den Garten als eine Möglichkeit des Miteinanders feiern.