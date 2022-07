„Wünschewagen“-Wanderausstellung in Dresden

Jetzt kommt eine Wanderausstellung zum Projekt Wünschewagen des ASB nach Sachsen. Sie wird bis zum 26. August im ASB-Begegnungszentrum „Wiesenhäuser“ am Großen Garten in Dresden gezeigt und kann Montag bis Freitag von 9 bis 15 Uhr kostenfrei besucht werden. Die Ausstellung informiert nicht nur über den „Wünschewagen“ und das Projekt, sondern beschreibt auch berührende Geschichten über Wunschfahrten, die bereits stattgefunden haben. Zum Abschluss ist jeder Besucher eingeladen, sich selbst einmal Gedanken zu machen, welches denn sein letzter Wunsch sein könnte und kann diesen an einem Modul ähnlich einer Pusteblume hinterlassen.