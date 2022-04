Würfel-Sammlung im Stadtgeschichtlichen Museum Leipzig

Die Welt als Würfel - 5000 Jahre Glück im Spiel. Unter diesem Titel können Besucher des Stadtgeschichtlichen Museums in Leipzig noch bis zum 18.9.2022 eine Sonderausstellung über Würfel, Gesellschaftsspiele und Würfelautomaten bestaunen. Dort werden die historischen Anfänge der Geschichte des Würfels gezeigt, genauso wie popkulturelle Referenzen und ein Blick in die Zukunft des Spielgeräts. Natürlich darf auch vor Ort gespielt werden. Wir haben uns mit dem Kurator der Ausstellung, Tim Rood, sowie dem Sammler der meisten ausgestellten Objekte, Jakob Gloger getroffen, um zu erfahren, was die Besucher alles erwartet und wie es zu der Würfelsammlung kam.